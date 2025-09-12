СМИ: Таксист в Москве отказался везти актера-карлика Бобцова без детского кресла

Таксист отказался везти российского актера и артиста Большого московского цирка Артема Бобцова ростом 132 сантиметра без наличия детского кресла. Водитель пояснил, что ремень будет давить актеру на шею, и при аварии это может привести к тяжелым травмам или смерти. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Mash.
По данным журналистов, инцидент произошел в центре Москвы.
— Артем попытался поспорить, но водитель настаивал. В итоге уехал без пассажиров, а компашка поймала другое авто с менее заботливым водителем, — передает Telegram-канал.
В Челябинске таксист отказался везти домой вдову участника специальной военной операции (СВО) Викторию Сайхамадову и ее 12-летнего ребенка, поскольку они якобы испачкали коврики в салоне его автомобиля. При этом женщина отметила, что вышла с сыном из театра в чистой обуви, а салон машины был грязным до них. В отделении полиции таксист и Сайхамадова написали друг на друга заявления.
В Москве из-за просьбы убавить громкость в салоне автомобиле таксистка выволокла пассажирку из машины и избила ее на улице. Несмотря на жалобу женщины, таксистка продолжила работать после произошедшего.