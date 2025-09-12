СМИ: Таксист в Москве отказался везти актера-карлика Бобцова без детского кресла

В Челябинске таксист отказался везти домой вдову участника специальной военной операции (СВО) Викторию Сайхамадову и ее 12-летнего ребенка, поскольку они якобы испачкали коврики в салоне его автомобиля. При этом женщина отметила, что вышла с сыном из театра в чистой обуви, а салон машины был грязным до них. В отделении полиции таксист и Сайхамадова написали друг на друга заявления.