Россиян предупредили об опасности приема витаминов без назначения врача

Назначение себе витаминов самостоятельно, без сдачи анализов и консультации со специалистом может привести к нарушению здоровья, ведь прием одних микроэлементов способен вызвать дефицит других. Об этом сообщила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.