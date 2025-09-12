Россиян предупредили об опасности приема витаминов без назначения врача

Назначение себе витаминов самостоятельно, без сдачи анализов и консультации со специалистом может привести к нарушению здоровья, ведь прием одних микроэлементов способен вызвать дефицит других. Об этом сообщила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.
— Поскольку витамины являются антагонистами друг друга, то повышение одного из витаминов или микроэлементов может приводить к понижению уровня другого витамина или микроэлемента. Поэтому важно соблюдать дозировки и принимать витамины только по назначению врача, — заявила медик.
Доктор добавила, что самолечение с использованием БАДов может привести к различным патологиям.
Ранее KP.RU сообщил, что избыток витаминов не способствует лучшему самочувствию, а иногда может нанести ущерб здоровью. Так, витамин E в больших дозах может представлять опасность для сердца. Исследования показали, что избыточный прием витамина E может увеличить риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний.