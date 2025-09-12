Геномы всех культурных сортов картофеля собираются расшифровать

Участники проекта планируют изучить ключевые участки ДНК всех собранных сортов картофеля для оценки генетического разнообразия и частоты встречаемости различных вариантов в структуре их ДНК, влияющих на урожайность и стойкость этих вариаций корнеплода к болезням и непогоде. Эти данные будут использованы для отбора небольшого числа образцов, чьи геномы будут полностью декодированы и которые впоследствии будут использоваться в опытах по селекции новых сортов картофеля.