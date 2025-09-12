В Москве расследовали дело экс-замминистра обороны Иванова о взятке в 1,3 млрд

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», — приводит комментарий защитника РИА «Новости».
Кроме того, адвокат отметил, что Иванову предъявили обвинение по статье 174 УК — в легализации доходов, полученных незаконным способом.
Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Позже бывшему заместителю министра обороны вменили получение трёх взяток в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия, включая его хранение и изготовление.
