Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве расследовали дело экс-замминистра обороны Иванова о взятке в 1,3 млрд

Расследование дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятках на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершилось. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

Источник: Life.ru

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», — приводит комментарий защитника РИА «Новости».

Кроме того, адвокат отметил, что Иванову предъявили обвинение по статье 174 УК — в легализации доходов, полученных незаконным способом.

Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Позже бывшему заместителю министра обороны вменили получение трёх взяток в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия, включая его хранение и изготовление.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше