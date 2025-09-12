В Эстонии старшеклассников начали обучать управлению беспилотниками

Департамент оборонных ресурсов Эстонии запустил факультативный курс по управлению беспилотниками для учеников старших классов. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу департамента Ану Раннавески.
Программа проводится совместно с Эстонской авиационной академией и была впервые представлена в четверг в гимназии города Пайде. Необходимое техническое оснащение и финансирование курса предоставляются Министерством обороны страны.
Раннавески сообщила, что пилотный курс уже проводится примерно в десяти школах, и при увеличении интереса планируется расширить программу на все учебные заведения. Она также добавила, что министерство намерено увеличить бюджет на обучение использованию БПЛА.
По данным ректора Авиационной академии Койта Каскеля, курс рассчитан на 35 часов, включая 10 часов практических занятий. Директор гимназии в Пайде Марго Соотла уточнила, что на обучение записались 20 учеников. Занятия начнутся во втором семестре, а практическая часть планируется на весну.
Ранее сообщалось, что вернувшиеся на родину эстонские наемники ВСУ обучают операторов БПЛА.