Профессор Миршаймер: Поражение Украины «станет сокрушительным ударом» по НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией — главный страх стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО). С таким заявлением в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Поражение Украины в конфликте с Россией — главный страх стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО). С таким заявлением в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

— Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять, — высказался политолог.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в рамках рабочего визита в Киев заявил, что НАТО не воюет с Россией, но при этом Москва воюет с альянсом через украинские территории.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс начинает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций альянса на восточном фланге после того, как беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Он добавил, что операцию запустят «в ближайшие дни» и в ней примут участие Дания, Франция, Великобритания и Германия.

Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

