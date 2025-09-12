Ричмонд
Кошкам оказалось вредно спать на батарее: вот что рассказал ветеринар

Ветеринар Руденко: сон на батарее ведет к болезням в облысению у кошек.

Источник: Комсомольская правда

Привычка кошек спать на теплой батарее оказалась опасной для здоровья пушистых любимец. Оказывается, слишком горячая поверхность способная привести к обострению болезней и проблемам с шерстью, об этом рассказал изданию Lenta.ru ветеринар Андрей Руденко.

— Сон на батарее может привести к перегреву внутренних органов, зуду и шелушению кожи, выпадению шерсти и обострению симптомов болезней, которые начинают развиваться у кошек в пожилом возрасте, — цитирует издание собеседника.

Он призвал владельцев кошек создать альтернативные теплые места — обустроить мягкий лежак на подоконнике, использовать подогреваемый коврик или же купить для питомца гамак — он крепится к батарее и позволяет животному отдыхать комфортно и безопасно.

Ранее «Москва 24» сообщила, что поглаживания и ласковые слова способны сделать кошку счастливой. Когда у владельца хороший контакт с кошкой, ему легче понять, устраивает ли животное питание, становится ли питомец бодрее и веселее.