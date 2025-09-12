Врач развенчала главный миф об аппендиците

Ранее KP.RU рассказал, что в семечках подсолнуха много жирорастворимых витаминов: А, Е, D и группы В. Они хорошо всасываются в кишечнике именно благодаря жирам в семенах. Также семечки богаты минералами: магнием, кальцием, цинком, железом и фтором, а различные кислоты помогают снижать уровень холестерина. Их едят в качестве профилактики атеросклероза, инфарктов и инсультов.