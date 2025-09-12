Ричмонд
Врач развенчала главный миф об аппендиците

Гастроэнтеролог Сластен: семечки не вызывают аппендицит, но приводят к вздутию.

Источник: Комсомольская правда

Многие уверены, что частое употребление семечек способно привести к аппендициту, на самом же деле, это заблуждение. Однако, увлекаться семенами подсолнечника все же не стоит, об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Семечки не вызывают аппендицит, однако, их чрезмерное употребление может привести к вздутию живота, тошноте, жидкому стулу или запору, — заявила специалист.

Медик уточнила, что, при употреблении семечек, рекомендуется больше пить обычной питьевой воды — это поможет пищеварению.

Ранее KP.RU рассказал, что в семечках подсолнуха много жирорастворимых витаминов: А, Е, D и группы В. Они хорошо всасываются в кишечнике именно благодаря жирам в семенах. Также семечки богаты минералами: магнием, кальцием, цинком, железом и фтором, а различные кислоты помогают снижать уровень холестерина. Их едят в качестве профилактики атеросклероза, инфарктов и инсультов.