Если нет сил: врач рассказала, что скрывается за хронической усталостью

Постоянная усталость может говорить о стрессах или переработке, а может являться симптомом заболевания. На что следует провериться при вялости и апатии, сообщила в беседе с «РИАМО» терапевт Ольга Чистик.
— Если после нормального сна и отдыха по-прежнему ощущается сильная утомленность, стоит насторожиться. Такая вялость может быть симптомом скрытых заболеваний — от анемии до проблем с эндокринной системой. И если вы не нарушаете режим, едите правильно и не испытываете стрессов, пора обратиться к врачу, — уверена медик.
Терапевт добавила, что также состояние может указывать на диабет или преддиабет, дефицит витаминов D, В12, микроэлементов — железа, ферритина.
Ранее «Известия» сообщили, что хроническая усталость также может говорить о скрытом присутствии в организме вирусов Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, герпеса шестого и восьмого типа. Эти возбудители могут не вызывать острых симптомов, но годами создавать хроническую нагрузку на организм.
Целиакия — заболевание, при котором у людей развивается непереносимость белка глютена, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи тоже может быть причиной хронической усталости, передает «Российская газета».