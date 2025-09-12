Если нет сил: врач рассказала, что скрывается за хронической усталостью

— Если после нормального сна и отдыха по-прежнему ощущается сильная утомленность, стоит насторожиться. Такая вялость может быть симптомом скрытых заболеваний — от анемии до проблем с эндокринной системой. И если вы не нарушаете режим, едите правильно и не испытываете стрессов, пора обратиться к врачу, — уверена медик.