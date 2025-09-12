Настольная книга вожатого. Новое издание от БРПО поможет педагогам-организаторам

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое издание «Настольная книга вожатого» от БРПО представили 12 сентября в Доме молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
Книга включает в себя несколько блоков. Первый блок «Твоя организация» содержит основные ориентиры пионеров. Рассказывается о структуре БРПО, отражено как педагоги должны работать с октябрятами, пионерами, готовить их к участию в БРСМ. Из пособия можно узнать о конкурсах и проектах, системе роста в организации и формировании информационной культуры.
Заместитель председателя Центрального совета ОО БРПО Юлия Шинкоренко рассказала о процессе создания книги: «На протяжении лет семи у пионерской организации наработалось много опыта, появились разнообразные методические пособия для педагога. Созрела необходимость в одном общем издании по организации пионерской работы в школе. Это коллективный труд. Была создана рабочая группа из 11 человек, мы все являемся авторами-составителями. Мы ужали опыт и структурировали в одну книгу. В ней каждый вожатый пионерской дружины может узнать, как проводить пионерскую линейку, какая символика у организации, какие есть проекты, как работать с социальными сетями и искусственным интеллектом. Книга призвана стать путеводителем и помощником в организации пионерского движения», — подчеркнула заместитель председателя.
Методист отдела методического сопровождения воспитательного процесса в учреждениях образованиях центра социальной, воспитательной и идеологической работы ГУО «Академия образования» Анна Деменцевич отметила, что книга адресована не только педагогам-организаторам.
«Ресурсами книги могут пользоваться классные руководители, руководители по военно-патриотическому воспитанию. Она поможет в подготовке дополнительных материалов, ведет педагогического работника от подготовки ко вступлению в октябрята до поступления в ряды БРСМ. Мы использовали все ресурсы, чтобы эта книга была интересна и ребенку, и взрослому. Издание наполнено практическим материалом и хорошо иллюстрировано. Уже выпущен маленький тираж, а в электронном варианте она размещена на сайте организации», — поделилась она.
По словам Анны Деменцевич, подобные издания выпускались и раньше, но они были нацелены на взрослую аудиторию. «Здесь она немного шире, включает ребенка, родителя, который при желании может заглянуть, и педагогического работника — классного руководителя, руководителя группы продленного дня, учителя-предметника и других. Очень надеюсь, что в будущем издание будет выдаваться в помощь молодым специалистам», — дополнила методист управления. -0-