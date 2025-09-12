Настольная книга вожатого. Новое издание от БРПО поможет педагогам-организаторам

Заместитель председателя Центрального совета ОО БРПО Юлия Шинкоренко рассказала о процессе создания книги: «На протяжении лет семи у пионерской организации наработалось много опыта, появились разнообразные методические пособия для педагога. Созрела необходимость в одном общем издании по организации пионерской работы в школе. Это коллективный труд. Была создана рабочая группа из 11 человек, мы все являемся авторами-составителями. Мы ужали опыт и структурировали в одну книгу. В ней каждый вожатый пионерской дружины может узнать, как проводить пионерскую линейку, какая символика у организации, какие есть проекты, как работать с социальными сетями и искусственным интеллектом. Книга призвана стать путеводителем и помощником в организации пионерского движения», — подчеркнула заместитель председателя.