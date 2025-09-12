Поступал на артиста, передумал после армии. О пути следователя из Гродно и борьбе с киберпреступностью

Дмитрий Варварив вспоминает свое первое дело в сфере мошенничества. Июнь 2012 года, Волковыск. К правоохранителям поступают обращения о ряде мошенничеств, которые сегодня известны, как схема «Алло, мама». «Преступник говорил от имени следователя. Для меня в тот момент, а я проработал два года, это было нечто. Стало делом чести — установить преступника, чтобы он понес наказание. Классика жанра работы следователя и оперуполномоченного. Несмотря на то, что были и другие дела в производстве, это была приоритетная задача. Проанализировали большое количество звонков, а в день жителям райцентра на стационарные телефоны поступало от 50 до 80 звонков, из них один-два человека попадались на уловки. Прорабатывали большое число подозреваемых. Какое-то время шли по ложному следу. Но в течение месяца кропотливой работы удается выйти на след злоумышленника, помогла его незначительная оплошность», — рассказал Дмитрий Варварив.