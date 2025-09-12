Поступал на артиста, передумал после армии. О пути следователя из Гродно и борьбе с киберпреступностью

Дмитрий Варварив — начальник 4-го следственного отделения Гродненского межрайонного отдела СК. Именно он и его сотрудники помогают тем, кто попался на уловки мошенников в интернете или по телефону, способствует поиску аферистов. В профессиональный праздник, а Следственный комитет сегодня празднует 14-ю годовщину со дня образования, в беседе с корреспондентом БЕЛТА Дмитрий Варварив рассказал о том, какова работа следователя, о тенденциях в сфере киберпреступности, о том, каким был его путь, и том самом деле, которое и спустя 15 лет, помнит до сих пор.
Мечтал стать артистом, но судьба привела в МВД.
Окончив механико-технологический колледж, 20-летний Дмитрий Варварив решил подать документы в Академию искусств. Молодой человек мечтал стать артистом театра и кино. Не пройдя отбор, Дмитрий принял для себя решение попробовать свои силы после армии. Но служба во внутренних войсках, как делится собеседник, предопределила его дальнейшую судьбу и профессиональный выбор. «Осуществляли охрану общественного порядка, мне служба понравилась. Поэтому решил поступать в Академию МВД. Плюс по окончании службы была возможность пройти подготовительные курсы для поступления в академию. Остановился я на следственно-экспертном факультете», — рассказал Дмитрий Варварив. Так, судьба совершила крутой поворот от творчества к дисциплине и законности. Как сейчас признается Дмитрий, он никогда не предполагал, что жизнь будет связана с правоохранительной системой, но тому, как сложилось, рад.
«Благодаря тому, что сам делал выбор, кем стать, а мама не мешала мне в этом, никогда не было и мысли, что выбор мой был неправильным. Несмотря на то, что не всегда легко в нашей профессии», — отметил следователь.
Первым рабочим местом молодого специалиста стал Волковысский РОВД, куда он пришел в 2010 году. «Коллектив там был очень сильный. Я был единственным лейтенантом, молодым следователем в отделе, были еще два старших лейтенанта, которые отработали год, у всех остальных были более высокие звания, люди опытные, было у кого поучиться. Естественно, у меня был наставник, но помогали все абсолютно, если помощь нужна была», — вспоминает Дмитрий Варварив.
В отделе предварительного расследования Дмитрию пришлось столкнуться с абсолютно разными делами. «Признаться честно, еще во время учебы представлял, что буду расследовать серийные убийства, разыскивать маньяков, такой был юношеский максимализм. Но уже в то время только стали появляться дела в сфере мошенничества с использованием информационных и коммуникационных технологий. Они заинтересовали максимально», — отметил он.
Помогла смекалка и творческий подход.
Дмитрий Варварив вспоминает свое первое дело в сфере мошенничества. Июнь 2012 года, Волковыск. К правоохранителям поступают обращения о ряде мошенничеств, которые сегодня известны, как схема «Алло, мама». «Преступник говорил от имени следователя. Для меня в тот момент, а я проработал два года, это было нечто. Стало делом чести — установить преступника, чтобы он понес наказание. Классика жанра работы следователя и оперуполномоченного. Несмотря на то, что были и другие дела в производстве, это была приоритетная задача. Проанализировали большое количество звонков, а в день жителям райцентра на стационарные телефоны поступало от 50 до 80 звонков, из них один-два человека попадались на уловки. Прорабатывали большое число подозреваемых. Какое-то время шли по ложному следу. Но в течение месяца кропотливой работы удается выйти на след злоумышленника, помогла его незначительная оплошность», — рассказал Дмитрий Варварив.
«Но прямых доказательств не было. При задержании при нем была пустая записная книжка. Никаких телефонов, сим-карт. При обыске — тоже пусто. Единственный способ доказать вину — фоноскопическая экспертиза, но она делалась не быстро, а задержанный — гражданин иностранного государства, — вспоминает следователь. — И тут был творческий подход. В его записной книжке — пусто, хотя видно, что страницы вырваны. Беру простой карандаш… Вожу им по листам… И стали проявляться абонентские номера наших потерпевших, имена, суммы, данные по каждому. После этого он рассказал о всех своих действиях, в последствии дело было передано в суд».
Как поделился Дмитрий Варварив, в тот момент он получил колоссальное удовольствие от проделанной работы: «Достижение следователя — когда он раскрывает дело и доводит его до суда. А в суде законно постановляется приговор. Это та задача, которая стоит перед нами».
До момента, когда Дмитрий Варварив возглавил 4-е следственное отделение Гродненского межрайонного отдела СК, а это произошло в 2023 году, он работал в управлении процессуального контроля, а также в должности заместителя начальника Гродненского межрайонного отделения Следственного комитета. К слову, гродненцы стали первопроходцами в создании специализированного подразделения, которое занимается расследованием уголовных дел, совершенных с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Все изощреннее.
С течением времени, говорит Дмитрий Варварив, мошенники становятся все более изощренными. «К тому же вырисовался силуэт организованных групп. Если раньше, возможно, какие-то преступления совершались одним лицом, то с годами эти преступления, как правило, совершают сплоченные организации, где у каждого участника есть свои роли. Поэтому бороться с ними гораздо сложнее, чем было раньше», — сказал он.
Портрет среднестатистического потерпевшего от действий мошенников размыт, но общие тенденции все же есть. Так, например, на схему «Алло, мама» или, когда мошенники обманным путем заставляют граждан оформлять кредиты и переводить им деньги, чаще всего попадаются люди старшего и пожилого возраста. А на уловки аферистов, которые продают несуществующие товары, — люди молодого возраста.
«Если раньше, например, был просто интернет-магазин, который брал оплату, а товар не высылал, то сейчас человек может оплатить товар, ему через некоторое время пишут, что не могут его предоставить и предлагают вернуть деньги. Присылают фишинговую ссылку, где человек вводит реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета похищаются деньги», — рассказал Дмитрий Варварив, добавив, что одна и та же преступная группа может совершать разные виды преступлений. «Как правило, у них колл-центры, где определенное количество людей “работают” по одной схеме, другие — по другой, чтобы больший охват сделать», — отметил он.
Кстати, только за 8 месяцев 2025 года на территории Гродненской области зарегистрировано более 1,2 тыс. преступлений в сфере противодействия киберпреступности. Интернет-мошенники похитили у жителей региона без малого Br5 млн. Наиболее крупные хищения зафиксированы в Сморгонском районе, где потерпевший «инвестировал» в фейковую интернет-биржу более Br118 тыс., и Ивьевском районе, где под предлогом торгов на интернет-бирже местная жительница перевела на счета злоумышленников более Br112 тыс.
Рассуждая о том, что важно в работе следователя подразделения, которое имеет дело с мошенниками в интернете, Дмитрий Варварив отметил, что это гибкость ума и творческий подход к работе. «Естественно, следователь нашего отделения должен всеми профессиональными качествами обладать, знать уголовно-процессуальный кодекс, законодательство. Но эти два качества предопределяют многие моменты. Всех действий в методичке не пропишешь. Каждое преступление уникально. Разные люди совершают преступления, разными способами, оставляют разные следы. Иногда надо идти немного дальше, чем горит свет, скрыться в темноте, чтобы понять, что там, — сказал он. — А еще, конечно, важны ответственное отношение к своей работе и добросовестный подход». Дмитрий добавляет, что, как и в любой работе, большую роль играет сплоченность коллектива: «Благодаря самоотверженной работе и профессионализму личного состава 4-го следственного отделения у нас получается достигать хороших результатов».
В коллекции около 1 тыс. нагрудных знаков, но самые ценные — семейные реликвии.
К слову, у начальника 4-го следственного отделения Гродненского межрайонного отдела СК есть интересное увлечение, он коллекционер нагрудных знаков. «Собираю нагрудные знаки правоохранительных систем, здесь Республика Беларусь, знаки стран Европы. Я сейчас делаю упор на органы предварительного следствия. В коллекции всего около тысячи экземпляров», — отметил Дмитрий Варварив. Кстати, пришел следователь в фалеристику по примеру тестя — офицера Министерства по чрезвычайным ситуациям, у которого своя коллекция нагрудных знаков спасателей.
Самым ценным считает следователь первый нагрудный знак «Отличник милиции», учрежденный в 1953 году. «Но еще более ценны наши семейные реликвии — боевые награды, которые получила моя бабушка. Она была зенитчицей, охраняла Ладожское озеро. Была награждена медалью “За оборону Ленинграда”, нагрудным знаком “Отличник ПВО” и Орденом Отечественной войны. Каждое лето я приезжал к бабушке, хорошо помню разговоры с ней. Мне всегда было интересна ее история участия в Великой Отечественной, хотелось узнать о ее пути больше. Первоначально она неохотно рассказывала. Вспоминала, что, когда бомбардировщики фашисткой Германии летели, чтобы уничтожить дорогу жизни, единственный путь, по которому можно было доставить продукты питания в Ленинград, то днем небо было черное, вспоминала шум от бомб, это были страшные моменты. К слову, практически весь дивизион, в котором она была, состоял из женщин-наводчиц», — поделился Дмитрий Варварив.
Следователь как врач.
Говоря о том, за что любит свою профессию, Дмитрий Варварив четко и не раздумывая отмечает: «За возможность помогать людям». «Работа следователя, на мой взгляд, как и работа врача. К доктору приходят за помощью в трудной ситуации, с проблемой, иногда с жизненно важной. К нам приходят с подорванным психологическим здоровьем, лишившись денег, хотят решить свой вопрос. К сожалению, не всегда получается вернуть деньги. Хотя сейчас намного чаще это получается сделать», — говорит следователь. Кстати, как оказалось, отец Дмитрия — подполковник медицинской службы, который в свое время возглавлял госпиталь. По его словам, отец всегда был и остается примером офицера.
Дмитрий Варварив говорит: «Хочется работать. И благодаря близким людям, их пониманию нюансов профессии, разности задач и сложностей делать это легче. Поддержка жены многое определяет».
Фото УСК по Гродненской области,
БЕЛТА. -0-