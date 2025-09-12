Ричмонд
ЕС исключил одно лицо из списка персональных санкций в отношении России

Евросоюз не стал продлевать санкции в отношении одного лица из РФ, а также исключить из рестрикций одного умершего человека.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз исключил одно лицо из списка персональных антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу, 12 сентября, на фоне официального решения о продлении рестрикций.

«Совет ЕС также принял решение не продлевать ограничения в отношении одного лица и исключить из списка одного умершего человека», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что фигурант персональных санкций в отношении России, введенных Евросоюзом, станет известен после публикации официального решения объединения.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Европейского союза приняли решение продлить персональные санкции в отношении РФ еще на полгода. Они будут действовать до 15 марта 2026 года.

