Розовое озеро Сасык-Сиваш «ожило» в Крыму и наполнилось водой

Ливни, прошедшие в середине недели, не только вернули озеру жизнь, но и привели к временной приостановке работы некоторых пляжей на крымском побережье. В настоящее время Сасык-Сиваш снова стал туристическим символом Евпатории: его вода окрасилась в розоватый оттенок благодаря специфическим видам водорослей.