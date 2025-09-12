«Мисс Беларусь-2025» Алена Кучерук: в детстве подкармливала бездомного кота котлетами, и мама его оставила

«Мисс Беларусь — 2025» родилась в агрогородке Горяны Витебской области, а сейчас живет в Полоцке. Учится на четвертом курсе в Новополоцком государственном музыкальном колледже на специальности «Дирижирование (академический хор)». За победу в конкурсе красавице досталась не только корона, но и денежный приз, а также автомобиль Geely.-0-Фото Яна Горбанюка и Максима Гучека.