«Мисс Беларусь-2025» Алена Кучерук: в детстве подкармливала бездомного кота котлетами, и мама его оставила

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мисс Беларусь — 2025» 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка рассказала корреспонденту БЕЛТА о своих увлечениях. Комментарий она дала сразу после окончания финального шоу XIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», который прошел во Дворце спорта в Минске.
«Я с детства занимаюсь вокалом. И, честно говоря, думала, что окажусь на большой сцене — но благодаря вокалу. Но что благодаря своей внешности — этого я не ожидала», — призналась девушка.
Алена Кучерук любит ходить в тренажерный зал, поскольку следит за своим здоровьем. «Но самое главное мое хобби — это петь. И делать добрые дела», — добавила она.
У «Мисс Беларусь — 2025» есть домашнее животное. А в детстве она привела домой кота, но мама отказалась оставлять. «Я втихаря подкармливала его котлетами. В итоге так получилось, что через какое-то время мама его оставила», — рассказала Алена Кучерук.
«Мисс Беларусь — 2025» родилась в агрогородке Горяны Витебской области, а сейчас живет в Полоцке. Учится на четвертом курсе в Новополоцком государственном музыкальном колледже на специальности «Дирижирование (академический хор)». За победу в конкурсе красавице досталась не только корона, но и денежный приз, а также автомобиль Geely.-0-Фото Яна Горбанюка и Максима Гучека.