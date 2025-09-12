Ричмонд
Путин обсудил квоты на прокат зарубежного кино на встрече с Любимовой

Ольга Любимова заявила, что пока иностранные фильмы «не спешат возвращаться», но в будущем «помощь российскому кинематографу необходима».

Источник: АиФ Воронеж

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, глава государства указал на просьбы деятелей кино о введении квот на прокат зарубежных фильмов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — обратился к Ольге Любимовой президент РФ.

В ответ глава Минкультуры указала на важность поддержки российского кино. По ее словам, пока иностранные фильмы «не спешат возвращаться», но в будущем «помощь российскому кинематографу в этом направлении необходима».

Ранее 12 сентября Владимир Путин поучаствовал в Санкт-Петербургском форуме объединенных культур. В частности, он выступил против девальвации ценностей свободы и прав человека.

