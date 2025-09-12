NDR: Немецкому бизнесмену грозит уголовное дело за посылку с мылом из России

Предпринимателю из немецкой общины Веббелин, расположенной рядом с городом Людвигслюст, грозит уголовное преследование в связи с получением посылки из России — в ней находилась деревянная фигурка, кусок мыла и компакт-диск. Об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
По данным журналистов, на прошлой неделе немецкий сельскохозяйственный предприниматель получил письмо от надзорного ведомства. В нем говорилось, что он якобы нарушил режим санкций Евросоюза против России. Согласно документу, получение посылки считается уголовным правонарушением, за которое грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.
Теперь немец должен в течение трех недель составить письменное объяснение, а также предоставить ведомству полные персональные данные и информацию о ежемесячном чистом доходе.
— Я не преступник, это смехотворно, — заявил мужчина во время беседы с компанией.
