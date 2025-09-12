Зампред ВТБ Пьянов выиграл «спор на щелбаны», поставив на решение Центробанка

— В этот раз с Андреем Леонидовичем [Костиным] мы не спорили, но я спорил с другим членом правления, не буду называть его имя. Он считал, что будет более агрессивное снижение. Приехал воодушевленный с Восточного экономического форума и считал, что снижение будет на 300 базисных пунктов. Я выиграл этот спор тоже на щелбаны, но не с председателем правления, — поделился Пьянов.