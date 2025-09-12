Зампред ВТБ Пьянов выиграл «спор на щелбаны», поставив на решение Центробанка

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки было ожидаемым и «осторожным». Он также сообщил, что выиграл «спор на щелбаны» у своего коллеги, который предполагал более решительные действия со стороны регулятора. Этим он поделился в эфире Радио РБК.
— В этот раз с Андреем Леонидовичем [Костиным] мы не спорили, но я спорил с другим членом правления, не буду называть его имя. Он считал, что будет более агрессивное снижение. Приехал воодушевленный с Восточного экономического форума и считал, что снижение будет на 300 базисных пунктов. Я выиграл этот спор тоже на щелбаны, но не с председателем правления, — поделился Пьянов.
На вопрос о прогнозе по ставке на следующих заседаниях ЦБ в октябре и декабре он указал, что ключевым фактором станут параметры формирования будущего бюджета. Пьянов добавил, что если в конце сентября возникнет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, которая будет решаться за счет дополнительного выпуска ОФЗ или других проинфляционных факторов, то, по его мнению, год может завершиться со ставкой на уровне 16 процентов, передает РБК.
В начале июня глава банка ВТБ Андрей Костин в официальном Telegram-канале банка опубликовал 10 эмодзи, изображающих щелчки пальцами, с рукавом, украшенным логотипом ВТБ. Они были адресованы Пьянову. Костин предложил Пьянову пари, заявив, что ставка Центрального банка РФ будет снижена.