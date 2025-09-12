В Витебске назвали победителей смотра-конкурса профмастерства сотрудников ДПС ГАИ

На торжественной церемонии закрытия победителям и призерам заслуженные награды вручил первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. «Первоочередная задача сотрудников Госавтоинспекции — сделать максимум, чтобы многочисленные участники дорожного движения соблюдали ПДД, а несчастных случаев на дорогах становилось меньше. Важно, чтобы каждый из вас, приехав в свое подразделение, поделился полученными знаниями и опытом с коллегами. Это положительно отразится на практической составляющей повседневной деятельности коллектива», — отметил Юрий Назаренко.