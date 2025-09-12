Ричмонд
В Витебске назвали победителей смотра-конкурса профмастерства сотрудников ДПС ГАИ

По результатам смотра-конкурса профмастерства в командном зачете победу одержал коллектив СП ДПС «Стрела». Победители уедут домой на новом служебном автомобиле. Серебро у дружины УГАИ УВД Витебского облисполкома, замкнули тройку лидеров представители Гродненской области.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске назвали победителей XXIV республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

На торжественной церемонии закрытия победителям и призерам заслуженные награды вручил первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. «Первоочередная задача сотрудников Госавтоинспекции — сделать максимум, чтобы многочисленные участники дорожного движения соблюдали ПДД, а несчастных случаев на дорогах становилось меньше. Важно, чтобы каждый из вас, приехав в свое подразделение, поделился полученными знаниями и опытом с коллегами. Это положительно отразится на практической составляющей повседневной деятельности коллектива», — отметил Юрий Назаренко.

Отдельно отмечено уверенное выступление на профессиональных состязаниях коллег из Азербайджана. Несмотря на различия в организации служебной деятельности и нормативно-правовой базе, гости достойно прошли конкурсные этапы, показав высокий уровень подготовки.

По результатам смотра-конкурса профмастерства в командном зачете победу одержал коллектив СП ДПС «Стрела». Победители уедут домой на новом служебном автомобиле. Серебро у дружины УГАИ УВД Витебского облисполкома, замкнули тройку лидеров представители Гродненской области.

В личном первенстве среди девушек сильнейшей стала Екатерина Сильченко из СП ДПС «Стрела». Среди сотрудников-мужчин лучшие результаты в конкурсной программе показал Юрий Титов из Госавтоинспекции Витебского региона. -0-