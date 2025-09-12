CNN: подозреваемый в убийстве Кирка учился на электрика

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон учился на электрика, передает CNN.
По словам представителя учебного заведения, Робинсон учился в Техническом колледже Дикси на третьем курсе по программе электротехнического ученичества. Колледж находится в 3,5 часах езды от места покушения. Также сообщается, что в 2021 году Робинсон в течение одного семестра посещал Университет штата Юта.
Ранее сообщалось, что Робинсона выдал отец. Молодому человеку будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Напомним, 10 сентября в Чарли Кирка был совершен выстрел во время его выступления в Университете долины Юта. Политик получил ранение в шею и скончался в больнице.
Президент США Дональд Трамп после задержания Робинсона заявил, что человек, ответственный за убийство Кирка, должен получить смертный приговор.