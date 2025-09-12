CNN: подозреваемый в убийстве Кирка учился на электрика

По словам представителя учебного заведения, Робинсон учился в Техническом колледже Дикси на третьем курсе по программе электротехнического ученичества. Колледж находится в 3,5 часах езды от места покушения. Также сообщается, что в 2021 году Робинсон в течение одного семестра посещал Университет штата Юта.