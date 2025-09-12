СМИ: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за появления НЛО в небе

Самолет, который направлялся из Таллина в Вильнюс, прервал посадку в литовской столице из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в воздухе. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Инцидент произошел 11 сентября, самолет был перенаправлен в Ригу. Изначально причиной изменения маршрута назвали сильный ветер, но позже представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас высказал предположение о наличии неопознанного летающего объекта.
В результате было принято решение временно остановить прием и выпуск самолетов в аэропорту столицы до получения подтверждения информации. Другие службы не обнаружили неопознанных объектов в небе, и вскоре работа аэропорта была возобновлена, говорится в материале.
Аналогичный инцидент в Вильнюсе произошел всего за два дня до этого — 9 сентября. В тот день аэропорт литовской столицы также приостановил работу из-за НЛО в небе. Около 09:00 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли, влияние произошедшего на работу авиагавани и расписание было минимальным. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать метеорологическое явление, власти страны проведут расследование.