Экс-замглавы МО Иванову предъявлены обвинения во взятках на 1,3 млрд рублей

Следствие предъявило Тимуру Иванову обвинения по трем эпизодам получения взятки на сумму около 1,3 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следствие предъявило бывшему заместителю главы Министерства обороны РФ Тимуру Иванову обвинения в получении трех взяток, общая сумма которых составила порядка 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката экс-замминистра Дениса Балуева.

«Моему подзащитному вменили три эпизода получения взятки, общая сумма — 1,3 миллиарда рублей», — сообщил он.

Ранее KP.RU сообщал, что Тимур Иванов отверг обвинения следствия в коррупции в рамках расследования по второму уголовному делу. В отношении экс-замминистра было расширено обвинение в получении взяток и незаконном обороте оружия.

Напомним, что бывший замглавы Минобороны был приговорен к 13 годам лишения свободы за растрату и вывод 3,9 млрд рублей.

