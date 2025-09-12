CAS дисквалифицировал легкоатлета из США из-за съеденного бычьего хвоста

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать американского легкоатлета Эрриона Найтона на четыре года. Ранее спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.
Найтон смог выступить на Олимпийских играх в Париже, где занял четвертое место в беге на 200 метров, несмотря на положительную допинг-пробу. Независимый арбитр тогда счел, что положительный результат на метаболит тренболона мог быть вызван употреблением загрязненного мяса.
Решение было вынесено Антидопинговым агентством США (USADA) в июне 2024 года. В том же году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и World Athletics оспорили оправдание спортсмена в CAS.
На слушаниях Найтон утверждал, что нарушение произошло из-за употребления бычьего хвоста, содержащего тренболон. CAS пришел к выводу, что нет научных доказательств того, что импортированный в США продукт мог содержать вещество в количестве, способном вызвать положительный тест.
Арбитражный суд частично удовлетворил обе апелляции и назначил Найтону четырехлетнюю дисквалификацию с учетом временного отстранения с 12 апреля по 19 июня 2024 года. При этом результаты спортсмена, полученные с 26 марта 2024 года до уведомления о решении, аннулированы не были.
