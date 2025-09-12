CAS дисквалифицировал легкоатлета из США из-за съеденного бычьего хвоста

Арбитражный суд частично удовлетворил обе апелляции и назначил Найтону четырехлетнюю дисквалификацию с учетом временного отстранения с 12 апреля по 19 июня 2024 года. При этом результаты спортсмена, полученные с 26 марта 2024 года до уведомления о решении, аннулированы не были.