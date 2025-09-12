ГАИ Брестской области усилит контроль на дорогах с 12 по 17 сентября

Как рассказали в ведомстве, с 1️2️ по 1️7️ сентября на территории региона проводятся масштабные рейдовые мероприятия. Там уточнили, что особое внимание будет уделено автодорогам: Р-4 Барановичи — Ляховичи, М-1 Брест — Минск — граница РФ, М-10 Граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин, Р-13 Клецк — Синявка — Ганцевичи — Лунинец, Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин, Р-2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин, Н-26093 Селец — Нарутовичи, Р-144 Иваново — граница Украины (Мохро), Н-472 Иваново — Мотоль — Тышковичи — Оброво, Р-101 Береза — Пружаны, Р-85 Слоним — Высокое, Р-17 Брест — граница Украины (Олтуш), Р-16 Тюхиничи — Высокое, Р-83 Брест — Каменец — НП «Беловежская Пуща», Р-94 Брест — Томашовка — граница Украины, а также городам: Пинск, Барановичи, Брест.