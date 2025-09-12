Брал в долг, просил оформить кредиты, рассрочки. Суд Щучинского района вынес приговор за мошенничество

Как рассказали в суде, обвиняемый, ранее судимый за мошенничество, с июня 2024 года по май 2025 года путем злоупотребления доверием и обмана, под различными предлогами, связанными с необходимостью по предыдущему преступлению возмещать имущественный вред, причиненный потерпевшим, а также возвратом долгов и приобретения имущества для личных нужд, склонял знакомых передавать ему в долг наличные денежные средства, оформлять кредитные договоры, рассрочки в салонах сотовой связи на приобретение для него дорогостоящих электронных устройств в виде мобильных телефонов IPhone от 12 до 16 модели, ноутбуков различных марок, бытовой техники, взяв на себя ложные обязательства по погашению кредитов и рассрочек. Полученное имущество обвиняемый впоследствии реализовывал, а денежные средства преимущественно использовал для пополнения собственного игрового счета в букмекерской компании. Своими противоправными действиями обвиняемый причинил имущественный вред восьми потерпевшим на общую сумму более Br69,7 тыс., мер к возмещению имущественного вреда не принял.