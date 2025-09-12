Брал в долг, просил оформить кредиты, рассрочки. Суд Щучинского района вынес приговор за мошенничество

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Щучинского района постановил приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном повторно, в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Как рассказали в суде, обвиняемый, ранее судимый за мошенничество, с июня 2024 года по май 2025 года путем злоупотребления доверием и обмана, под различными предлогами, связанными с необходимостью по предыдущему преступлению возмещать имущественный вред, причиненный потерпевшим, а также возвратом долгов и приобретения имущества для личных нужд, склонял знакомых передавать ему в долг наличные денежные средства, оформлять кредитные договоры, рассрочки в салонах сотовой связи на приобретение для него дорогостоящих электронных устройств в виде мобильных телефонов IPhone от 12 до 16 модели, ноутбуков различных марок, бытовой техники, взяв на себя ложные обязательства по погашению кредитов и рассрочек. Полученное имущество обвиняемый впоследствии реализовывал, а денежные средства преимущественно использовал для пополнения собственного игрового счета в букмекерской компании. Своими противоправными действиями обвиняемый причинил имущественный вред восьми потерпевшим на общую сумму более Br69,7 тыс., мер к возмещению имущественного вреда не принял.
В судебном заседании фигурант вину признал частично и пояснил, что не имел умысла на завладение денежными средствами и имуществом потерпевших путем обмана либо злоупотребления доверием, поскольку намеревался в последующем трудоустроиться и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, однако его доводы были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.
Приговором суда мужчина признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном повторно, в особо крупном размере. На основании ч.4 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере Br1 тыс. 260, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Постановлено взыскать с обвиняемого в пользу пяти потерпевших имущественный вред, причиненный преступлением, в общей сумме более Br 60,5 тыс., компенсацию морального вреда в пользу одного из потерпевших в сумме Br2 тыс., государственную пошлину в доход государства в размере более Br3,1 тыс.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. -0-