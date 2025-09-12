Ричмонд
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах

Путин похвалил работу Минкультуры в регионах словами: хороший пример заразителен.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером.

Путин в пятницу провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая, в частности, доложила об открытии в регионах культурных центров для детей. Любимова отметила, что местные жители тепло принимают открытие подобных объектов, а губернаторы, видя это, начинают вкладывать деньги.

«Хороший пример заразителен», — прокомментировал Путин.

