Путин похвалил работу Минкультуры в регионах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером.
Путин в пятницу провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая, в частности, доложила об открытии в регионах культурных центров для детей. Любимова отметила, что местные жители тепло принимают открытие подобных объектов, а губернаторы, видя это, начинают вкладывать деньги.
«Хороший пример заразителен», — прокомментировал Путин.
Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.Читать дальше