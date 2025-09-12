Лучших водителей МЧС определили в Гомеле

«Водитель МЧС — это не просто человек, который доставляет спасателей до места происшествия, он является важным компонентом в цепочке спасения человеческих жизней. Это человек, который умеет безопасно и эффективно управлять пожарной автоцистерной, безошибочно ориентироваться на местности с учетом особенностей автомобиля на различных типах дорог и в условиях плохой видимости. Именно от этого человека зависит время прибытия к месту ЧС, когда каждая сэкономленная секунда может спасти чью-то жизнь», — отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.