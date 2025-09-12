12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших водителей МЧС определили в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, в Гомеле состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», в котором на протяжении двух дней около 40 водителей из разных областей страны, а также представители республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» и Университета гражданской защиты МЧС состязались в мастерстве управления пожарной автоцистерной.
«Водитель МЧС — это не просто человек, который доставляет спасателей до места происшествия, он является важным компонентом в цепочке спасения человеческих жизней. Это человек, который умеет безопасно и эффективно управлять пожарной автоцистерной, безошибочно ориентироваться на местности с учетом особенностей автомобиля на различных типах дорог и в условиях плохой видимости. Именно от этого человека зависит время прибытия к месту ЧС, когда каждая сэкономленная секунда может спасти чью-то жизнь», — отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.
В первый день конкурса участники конкурса продемонстрировали свои знания в теоретической подготовке, прошли дистанцию «Управление транспортным средством». Во второй день спасатели показали навыки вождения и работы с узлами и агрегатами автоцистерны, в организации подачи огнетушащих веществ в очаги условного возгорания.
Лучшим водителем органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям стал Денис Глебко, представитель Витебского областного управления МЧС, второй результат показал водитель из Могилевской области Виталий Пантилеев, на третьем месте — представитель Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь Александр Кузьмичев.
В командном зачете первое место заняли представители Гомельского областного управления МЧС, на втором месте — представители Минского областного управления МЧС, третье место у команды Могилевского управления МЧС. -0-