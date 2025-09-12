Суд в Узбекистане признал 130-летнюю женщину старейшей жительницей Земли

Суд в Узбекистане признал местную жительницу Хувайдо Умарову старейшей жительницей Земли, сообщает Министерство юстиции республики.
Установлено, что женщина родилась 1 января 1895 года. «Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — отмечается в сообщении.
Между тем документальных свидетельств — записей в метрических книгах или иных архивных документов, которые бы подтвердили возраст Умаровой, нет.
Если международные эксперты подтвердят возраст женщины, то она может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннеса.
Отметим, что официально старейшей жительницей Земли признана британка Этель Катерхэм. Недавно она отметила свой 116-й день рождения.