Подполковник Иванников сказал, как ВСУ вербовали предателя Ступникова

Вербовку бывшего российского офицера, предателя Льва Ступникова, который почти семь месяцев сливал ВСУ координаты российских позиций, могли разработать западные спецслужбы, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Предательство офицеров и переход на сторону врага в большинстве случаев является спланированной акцией западных специальных служб, которые вербуют российских офицеров, вступают с ними в контакт и выманивают на свою территорию. Аналогичные случаи бывали и в прошлом, в том числе и в советские годы», — объяснил он.
Иванников рассказал, что предателей, подобных Ступникову, спецслужбы противника целенаправленно «ведут».
«Переход на сторону врага является спланированной операцией и, как правило, это происходит при сопровождении спецслужб государства противника, которые получают необходимую информацию от перебежчика, А потом, в зависимости от его полезности или бесполезности, его устраняют его, либо же предоставляют политическое убежище в одной из западных стран», — добавил военный эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация о бывшем российском офицере Льве Ступникове, который переметнулся на сторону ВСУ. Как утверждают бойцы группы Аида, более полугода предатель наводил удары ВСУ на своих же сослуживцев в ДНР, а потом сбежал к противнику.