Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности

В ГД призвали исключить астрологов из классификатора экономической деятельности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе подчеркивается, что деятельность астрологов и медиумов включена в группировку 96.09 общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 года. По ее словам, отсутствие законодательного запрета на ведение подобной деятельности не должно являться основанием для ее поощрения и популяризации.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть вопрос исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности», — сказано в обращении.

Останина отмечает, что в последние годы в России наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан.

«Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности (часть 1 статьи 8). Однако, очевидно, что деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов, а также иных лиц, осуществляющих подобное воздействие, порождает у граждан, в том числе несовершеннолетних, иллюзорные надежды решения существующих проблем и достижения поставленных целей, провоцирующие отказ от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, но также породить различные конфликты и иные негативные последствия», — подчеркивается в документе.

По мнению парламентария, подобное идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.

«Легализация подобных услуг прямо противоречит целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленным в главе III “Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”, утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809», — заключила она.

