Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности

«Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности (часть 1 статьи 8). Однако, очевидно, что деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов, а также иных лиц, осуществляющих подобное воздействие, порождает у граждан, в том числе несовершеннолетних, иллюзорные надежды решения существующих проблем и достижения поставленных целей, провоцирующие отказ от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, но также породить различные конфликты и иные негативные последствия», — подчеркивается в документе.