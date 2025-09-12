Ричмонд
СМИ: Путин и Трамп приедут на саммит АСЕАН в Малайзии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также премьер Государственного совета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также премьер Государственного совета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Политик добавил, что бразильский лидер Лула да Силва и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса также подтвердили свое участие в предстоящем саммите ассоциации, передает агентство Bernama.

8 сентября Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней он проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, подчеркнув, что их новая беседа состоится «очень скоро».

4 сентября Владимир Путин встретился на полях Восточного экономического форума во Владивостоке с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном. Глава государства подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между их силовыми структурами.

