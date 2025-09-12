СМИ: Путин и Трамп приедут на саммит АСЕАН в Малайзии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также премьер Государственного совета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.