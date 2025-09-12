Тимуру Иванову предъявлено обвинение во взятках на 1,3 млрд рублей

По материалам следствия, в 2015 году Иванов, возглавляя компанию «Оборонстрой», совместно с Антоном Филатовым, руководителем «Оборонлогистики», присвоил более 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченского пролива. С 2016 года Иванов занимал пост замминистра обороны РФ и был задержан весной 2024 года по обвинению в растрате и выводе средств за рубеж.