Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тимуру Иванову предъявлено обвинение во взятках на 1,3 млрд рублей

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

Следствие по делу завершено и будет направлено в суд.

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

«Речь идет о взятках в виде оплаты ремонта, фиктивных займов и имущества, включая баню и котельную для его бывшей жены», — передает РБК. Кроме того, Иванову инкриминируют незаконный оборот оружия — по информации источника ТАСС, ранее у него изъяли 26 единиц, включая коллекционное и переделанное оружие..

По материалам следствия, в 2015 году Иванов, возглавляя компанию «Оборонстрой», совместно с Антоном Филатовым, руководителем «Оборонлогистики», присвоил более 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченского пролива. С 2016 года Иванов занимал пост замминистра обороны РФ и был задержан весной 2024 года по обвинению в растрате и выводе средств за рубеж.

В июле 2024 года его приговорили к 13 годам колонии, лишили госнаград и конфисковали имущество на сумму более 2,5 млрд рублей, а также инкриминировали получение взятки на 1,185 млрд рублей. Сейчас материалы нового дела по взяткам и незаконному обороту оружия готовятся к передаче в суд.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше