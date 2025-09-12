Ричмонд
Сейм Польши принял закон о лишении соцпособий неработающих граждан Украины

В Польше ограничат доступ к соцпособиям и госслужбе здравоохранения для неработающих украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Сейм Польши принял закон, в рамках которого неработающие граждане Украины, проживающие на территории республики, будут лишены социальных выплат. Об этом сообщает канцелярия польского парламента.

«Он (закон — прим. ред) предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на формулировку «иностранцы», закон затронет только неработающих украинцев, живущих в Польше, поскольку граждане других стран и так не имели доступа к пособиям в республике. Инициатива также продлевает легальность пребывания беженцев из Украины до конца марта текущего года.

Ранее KP.RU сообщал, что Германия начала экономить на украинских беженцах, снизив пособия для граждан, прибывших в ФРГ после 1 апреля 2025 года.