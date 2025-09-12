В Палату представителей внесен законопроект об изменении законов в сфере обеспечения нацбезопасности

Законопроектом уточняются перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, сведения, которые фиксируются в ходе данной регистрации, сроки хранения и порядок доступа к дактилоскопической информации; органы пограничной службы наделяются полномочиями на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, получение, использование и хранение дактилоскопической информации. Законопроектом также устанавливается обязанность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров, безвозмездно передавать персональные данные пассажиров в информационные системы Министерства транспорта и коммуникаций; а также процедура прохождения пограничного контроля дополняется возможностью осуществления личного досмотра граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. -0-