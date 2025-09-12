В МИД РФ опровергли фейки, в которых исказили слова Захаровой о Непале

В МИД РФ опровергли материалы, в которых исказили слова официального представителя министерства Марии Захаровой о ситуации в Непале.
В дипведомстве указали, что в Сети появился ряд материалов, в которых исковеркали озвученные в эфире «Радио Sputnik» слова о ситуации в Непале. Отмечается, что высказывания Марии Захаровой специально вырвали из контекста для создания впечатления будто бы она «испугалась» происходящего в Катманду.
Как заявили в МИД, авторы фейка намеренно смонтировали ролик и составили подводку таким образом, чтобы создалось ложное впечатление. При этом министерство привело полный отрывок из передачи.
«Посмотрев его, каждый убедиться, что М. В. Захарова говорит о том, что в Непале в прямом эфире разворачивается трагедия и любой вменяемый человек не иначе как с ужасом мог наблюдать за тем, как в режиме онлайн, под объективы и вспышки камер избивают и убивают людей. Она также отметила, что страшно за моральный облик тех людей, которые совершали расправу и насилие в режиме онлайн», — сказано в публикации МИД РФ.
Ранее в российском дипведомстве указали на искажение правды в материалах журналистки итальянской газеты Розальбы Кастеллетти.