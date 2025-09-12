Ричмонд
Железнодорожные вокзалы Германии признаны худшими в Европе

Лучшей станцией Европы признан главный вокзал Цюриха.

Источник: Аргументы и факты

Три вокзала в Германии признаны худшими в Европе, пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что в конце рейтинга 50 самых загруженных вокзалов Европы, составленного американской организацией Consumer Choice Center, оказались станции Берлин-Гезундбруннен (50-е место), Берлин-Осткройц (49-я строка) и вокзал Дортмунд-Главный (48-е место). Кроме того, в десятку худших вошли центральные вокзалы Бремена (46-е место) и Штутгарта (44-я строчка), а также берлинский Зюдкройц (43-е место).

Отмечается, что на станции Гезундбруннен при пассажиропотоке в 74 млн человек работают только три магазина и семь ресторанов. При этом 42% поездов прибывают на вокзал с опозданием.

В Дортмунде, между тем зафиксировано самое долгое ожидание в Европе — в среднем 15,53 минуты.

В тройку лучших вошли главный вокзал Цюриха (Швейцария), польский вокзал Вроцлав-Главный и вокзал в Берне (Швейцария). На четвертом месте — главный вокзал Берлина.

Напомним, в прежнем рейтинге немецкие железнодорожные пассажирские станции также занимали последние строки.