Экс-баскетболистка «Динамо» и сборной Австралии умерла в 30 лет от рака груди

Тиана страдала от рака молочной железы. Диагноз поставили в 2019 году. Несмотря на курс химиотерапии и проведённую операцию, болезнь вернулась. Спортсменка сама говорила, что её состояние ухудшается. Через неделю после её последнего заявления она ушла из жизни.