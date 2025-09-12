В Москве голосование на экстерриториальных участках прошло без нарушений

«Все избирательные участки на настоящий момент закрылись в штатном режиме. На сегодняшний день голосование закончено. И всего сегодня, это только в первый день голосования, подчеркиваю, проголосовало более 8,6 тыс. (8 675 — прим. ТАСС) избирателей на 14 избирательных участках по выборам глав регионов. И я могу назвать, вот, один показатель, и прошу вас обратить на него внимание: активнее всех из всех 19 регионов [РФ], где проходят выборы губернаторов, голосовали жители Брянской области», — сказал он.