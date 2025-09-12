Неработающие украинцы больше не будут получать соцпособия в Польше

Сейм Польши одобрил закон, согласно которому неработающие граждане Украины, проживающие в стране, лишаются права на получение социальных выплат. Об этом сообщили в канцелярии польского парламента.
Нововведение затрагивает широкий круг пособий, ранее доступных для украинских мигрантов.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который обеспечивал социальную поддержку и медицинское обслуживание неработающим украинцам в Польше. В частности, это касалось ежемесячного пособия «800+», выплачиваемого в размере 800 злотых (около 200 долларов) на каждого ребёнка. После ветирования президентом соответствующего закона правительство подготовило и внесло в Сейм новый законопроект.
В официальном сообщении канцелярии парламента отмечается, что теперь социальные выплаты и доступ к государственным медицинским услугам будут предоставляться только тем иностранцам, которые имеют официальный статус занятости в Польше.
Ранее стало известно, что ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США. Под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья.