Неработающие украинцы больше не будут получать соцпособия в Польше

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который обеспечивал социальную поддержку и медицинское обслуживание неработающим украинцам в Польше. В частности, это касалось ежемесячного пособия «800+», выплачиваемого в размере 800 злотых (около 200 долларов) на каждого ребёнка. После ветирования президентом соответствующего закона правительство подготовило и внесло в Сейм новый законопроект.