Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неработающие украинцы больше не будут получать соцпособия в Польше

Нововведение затронет широкий круг пособий, ранее доступных для украинских граждан.

Источник: Аргументы и факты

Сейм Польши одобрил закон, согласно которому неработающие граждане Украины, проживающие в стране, лишаются права на получение социальных выплат. Об этом сообщили в канцелярии польского парламента.

Нововведение затрагивает широкий круг пособий, ранее доступных для украинских мигрантов.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который обеспечивал социальную поддержку и медицинское обслуживание неработающим украинцам в Польше. В частности, это касалось ежемесячного пособия «800+», выплачиваемого в размере 800 злотых (около 200 долларов) на каждого ребёнка. После ветирования президентом соответствующего закона правительство подготовило и внесло в Сейм новый законопроект.

В официальном сообщении канцелярии парламента отмечается, что теперь социальные выплаты и доступ к государственным медицинским услугам будут предоставляться только тем иностранцам, которые имеют официальный статус занятости в Польше.

Ранее стало известно, что ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США. Под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше