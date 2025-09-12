Почти 30 спектаклей за неделю увидели зрители театрального фестиваля «Белая Вежа»

Сегодня были озвучены обладатели специальных дипломов «Белой Вежи». В номинации «За популяризацию национального эпоса» отмечен спектакль «Играем в Олонхо» театра кукол Республики Саха из Нерюнгри (Якутия). За развитие традиций комедии Дель Арте на русской сцене поощрен Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» из Пензы, показавший в Бресте спектакль «Баллада о рыцаре Родриго». Спецдиплом также присужден в номинации «За современное воплощение русской классики» Северодвинскому драматическому театру за спектакль «Капитанская дочка».