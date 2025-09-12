Почти 30 спектаклей за неделю увидели зрители театрального фестиваля «Белая Вежа»

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте состоялась церемония закрытия 29-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском академическом театре драмы.
Фестиваль продлился с 5 по 12 сентября. За неделю поклонники Мельпомены увидели 29 спектаклей в исполнении 29 театров из шести стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Беларуси. Постановки были показаны на пяти площадках и собрали зрителей разных возрастов.
Сегодня были озвучены обладатели специальных дипломов «Белой Вежи». В номинации «За популяризацию национального эпоса» отмечен спектакль «Играем в Олонхо» театра кукол Республики Саха из Нерюнгри (Якутия). За развитие традиций комедии Дель Арте на русской сцене поощрен Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» из Пензы, показавший в Бресте спектакль «Баллада о рыцаре Родриго». Спецдиплом также присужден в номинации «За современное воплощение русской классики» Северодвинскому драматическому театру за спектакль «Капитанская дочка».
Специальным дипломом награждена актриса Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича Лариса Покревская за воплощение образа Эдит Пиаф в спектакле «Воробей и Ангел. История дружбы Эдит Пиаф и Марлен Дитрих». Диплома лауреатов брестского фестиваля в номинации «За актерский ансамбль» удостоен коллектив Русского драматического театра имени В. Маяковского из Душанбе (Таджикистан) за спектакль «Ночь в театре». За лучшее визуальное воплощение отмечен спектакль «Материнское поле» Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Т. А. Миннуллина (Татарстан).
Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Андрей Яковлев, сыгравший Питунина в спектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина» Новосибирского государственного академического театра «Красный факел». Дипломом за лучшую женскую роль поощрена Любовь Савина, воплотившая образ Матрены Тимофеевны в постановке «Хорошо жить» Курганского театра драмы. Лучшим спектаклем для детей признаны «Сказки Пушкина» в исполнении Омского областного театра юного зрителя имени ХХ-летия Ленинского комсомола. Лучшим спектаклем малой формы названы «Игроки» Могилевского областного драматического театра. Лучшим спектаклем театра драмы стала «Улпан» в исполнении Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова из Алматы.
На «Белой Веже» озвучили и имя обладателя специального приза фестиваля. Приза зрительских симпатий удостоен спектакль «Первая любовь» Театра юного зрителя имени Александра Брянцева из Санкт-Петербурга.
Не успели опуститься кулисы нынешнего театрального феста, а организаторы уже работают над программой юбилейной «Белой Вежи». Для участия в ней приглашения разошлют обладателям Гран-при прошлых лет. -0-