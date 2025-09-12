Bernama: Путин и Трамп приглашены на саммит АСЕАН в Малайзии в октябре

Лидеры России, США и китайский премьер — Владимир Путин, Дональд Трамп и Ли Цян — примут участие в 47-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре в октябре. Об этом, по данным агентства Bernama, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.