Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bernama: Путин и Трамп приглашены на саммит АСЕАН в Малайзии в октябре

Премьер Малайзии заявил о приглашении на саммит АСЕАН лидеров РФ, США, Китая, Бразилии и ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры России, США и китайский премьер — Владимир Путин, Дональд Трамп и Ли Цян — примут участие в 47-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре в октябре. Об этом, по данным агентства Bernama, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По словам премьер-министра, бразильский лидер Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявили о своем намерении принять участие в форуме.

В состав АСЕАН, основанной в 1967 году, входят десять стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В начале 2025 года Малайзия приняла от Лаоса полномочия председателя организации на основе ротационного принципа.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил американского лидера посетить Минск с семьей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше