Путин назвал главный приоритет для власти и государства

Путин подчеркнул, что в современной России набирают обороты творческие объединения молодых деятелей культуры. Это, по его мнению, позитивное явление. И напомнил о поддержке молодежи со стороны государства. Он добавил, что отечественная система непрерывного творческого образования не имеет аналогов во всем мире.