Путин назвал главный приоритет для власти и государства

В ходе своего выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался о роли семьи. По словам главы государства, семья является главным хранителем культуры, на ней держится идентичность и национальный характер, передает ТАСС.
«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», — отметил российский лидер.
Президент также отметил, что в культуре важна преемственность поколений. Главным является и передача духовно-нравственных ценностей. И привел в пример несколько произведений русских классиков с мировым именем.
Путин подчеркнул, что в современной России набирают обороты творческие объединения молодых деятелей культуры. Это, по его мнению, позитивное явление. И напомнил о поддержке молодежи со стороны государства. Он добавил, что отечественная система непрерывного творческого образования не имеет аналогов во всем мире.
