Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал главный приоритет для власти и государства

В ходе своего выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался о роли семьи.

В ходе своего выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался о роли семьи. По словам главы государства, семья является главным хранителем культуры, на ней держится идентичность и национальный характер, передает ТАСС.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», — отметил российский лидер.

Президент также отметил, что в культуре важна преемственность поколений. Главным является и передача духовно-нравственных ценностей. И привел в пример несколько произведений русских классиков с мировым именем.

Путин подчеркнул, что в современной России набирают обороты творческие объединения молодых деятелей культуры. Это, по его мнению, позитивное явление. И напомнил о поддержке молодежи со стороны государства. Он добавил, что отечественная система непрерывного творческого образования не имеет аналогов во всем мире.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.