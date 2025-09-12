Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bernama: Путин и Трамп посетят саммит АСЕАН в Малазии

Кроме того, в саммите примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян примут участие в саммите АСЕАН в Малазии, сообщает Bernama.

47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в октябре текущего года в Куала-Лумпуре.

По данным издания, участие Путина, Трампа и Ли Цяна подтвердил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим. Кроме того, он рассказал, что Малайзию посетят президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при необходимости разговор между президентами Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть оперативно согласован.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше