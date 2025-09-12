Bernama: Путин и Трамп посетят саммит АСЕАН в Малазии

Президент РФ Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян примут участие в саммите АСЕАН в Малазии, сообщает Bernama.
47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в октябре текущего года в Куала-Лумпуре.
По данным издания, участие Путина, Трампа и Ли Цяна подтвердил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим. Кроме того, он рассказал, что Малайзию посетят президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при необходимости разговор между президентами Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть оперативно согласован.