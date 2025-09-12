Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал одну из важнейших задач культуры России

Ключевой задачей в области культуры является сохранение исторической памяти, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Ключевой задачей в области культуры является сохранение исторической памяти, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — сказал Путин.

На этом же форуме Путин заявил, что мир будущего — это сообщество людей, которые дорожат любовью и дружбой, а не эгоцентриков, увлеченных виртуальной реальностью. По его мнению, люди должны принять новую реальность, одновременно уберечь свои истоки. Путин также обратил внимание, что в России многие программы развития культурной отрасли сфокусированы в национальном проекте «Семья». По мнению президента, это помогает в решении демографических вызовов и создает основы для самореализации молодого поколения и воспитания достойных граждан.

Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Читайте материал по теме: Патриарх Кирилл рассказал после литургии, как его отец крестил В. В. Путина.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше