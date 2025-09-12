Путин назвал одну из важнейших задач культуры России

Ключевой задачей в области культуры является сохранение исторической памяти, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — сказал Путин.
На этом же форуме Путин заявил, что мир будущего — это сообщество людей, которые дорожат любовью и дружбой, а не эгоцентриков, увлеченных виртуальной реальностью. По его мнению, люди должны принять новую реальность, одновременно уберечь свои истоки. Путин также обратил внимание, что в России многие программы развития культурной отрасли сфокусированы в национальном проекте «Семья». По мнению президента, это помогает в решении демографических вызовов и создает основы для самореализации молодого поколения и воспитания достойных граждан.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».
