Любимова рассказала о доходах от программы «Пушкинская карта»

«Наша “Пушкинская карта”, где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков», — сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.