Любимова рассказала о доходах от программы «Пушкинская карта»

Любимова: учреждения культуры благодаря «Пушкинской карте» получили 46 млрд руб.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы «Пушкинская карта» они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

«Наша “Пушкинская карта”, где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков», — сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. «Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция — пользоваться “Пушкинской картой”, — добавила она.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».

