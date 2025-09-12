Шахматистов из Израиля вынудили сняться с турнира в Испании

Клуб из Бискайи был обязан зарегистрировать израильских спортсменов в соответствии с правилами Международной шахматной федерации (FIDE), поскольку в противном случае турнир потерял бы официальный статус, а более ста иностранных участников, уже оплативших проезд и проживание, оказались бы в сложной ситуации. Несмотря на это, президент клуба Мигель Анхель дель Ольмо подчеркнул, что организаторы категорически не поддерживали участие израильских шахматистов.