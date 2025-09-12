Шахматистов из Израиля вынудили сняться с турнира в Испании

Семеро израильских шахматистов отказались принимать участие в международном турнире Open Basque Country, проходившем в испанской провинции Бискайя, после того как организаторы открыто выразили несогласие с их присутствием. Об этом пишет El Pais.
Клуб из Бискайи был обязан зарегистрировать израильских спортсменов в соответствии с правилами Международной шахматной федерации (FIDE), поскольку в противном случае турнир потерял бы официальный статус, а более ста иностранных участников, уже оплативших проезд и проживание, оказались бы в сложной ситуации. Несмотря на это, президент клуба Мигель Анхель дель Ольмо подчеркнул, что организаторы категорически не поддерживали участие израильских шахматистов.
«Мы не могли запретить им приехать, но мы публично попросили их не участвовать», — заявил он. Такая позиция организаторов вызвала отказ шахматистов из Израиля от участия в турнире.
Ранее сообщалось, что российский шахматист Ян Непомнящий и еще семь шахматистов из РФ смогут выступить на Кубке мира по шахматам.