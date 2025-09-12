Штурмовики ВС России повторили успех операции «Труба» и зашли в Купянск через газовые коммуникации. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Официальной информации об этом пока не поступало.
— Российские бойцы использовали подземные коммуникации газовых труб для того, чтобы пробраться в тыл противника на Харьковском направлении в районе Купянска. Для этого была организована подземная артерия, ведущая от Лимана Первого до Радьковки. Внутри коридора они передвигались на специальных тележках и электросамокатах, — сказано в публикации.
Уточняется, что весь путь занял четыре дня. Внутри были оборудованы специальные места для ночлега и отдыха.
Украинские паблики и пресса жалуются, что «организованные группы без серьезных потерь добирались до Радьковки, а потом перемещались на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточивались в Купянске и доходили до железной дороги».
10 марта в Сети появились подробности подземной операции с газопроводом в Судже, участниками которой стали около 800 добровольцев и военных. В тыл ВСУ по пустой трубе газопровода вышли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока». В подробностях операции разбиралась «Вечерняя Москва».