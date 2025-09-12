Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные повторили операцию «Труба», зайдя в Купянск через газовые коммуникации

Штурмовики ВС России повторили успех операции «Труба» и зашли в Купянск через газовые коммуникации. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Штурмовики ВС России повторили успех операции «Труба» и зашли в Купянск через газовые коммуникации. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Официальной информации об этом пока не поступало.

— Российские бойцы использовали подземные коммуникации газовых труб для того, чтобы пробраться в тыл противника на Харьковском направлении в районе Купянска. Для этого была организована подземная артерия, ведущая от Лимана Первого до Радьковки. Внутри коридора они передвигались на специальных тележках и электросамокатах, — сказано в публикации.

Уточняется, что весь путь занял четыре дня. Внутри были оборудованы специальные места для ночлега и отдыха.

Украинские паблики и пресса жалуются, что «организованные группы без серьезных потерь добирались до Радьковки, а потом перемещались на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточивались в Купянске и доходили до железной дороги».

10 марта в Сети появились подробности подземной операции с газопроводом в Судже, участниками которой стали около 800 добровольцев и военных. В тыл ВСУ по пустой трубе газопровода вышли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока». В подробностях операции разбиралась «Вечерняя Москва».