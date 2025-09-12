Военные повторили операцию «Труба», зайдя в Купянск через газовые коммуникации

— Российские бойцы использовали подземные коммуникации газовых труб для того, чтобы пробраться в тыл противника на Харьковском направлении в районе Купянска. Для этого была организована подземная артерия, ведущая от Лимана Первого до Радьковки. Внутри коридора они передвигались на специальных тележках и электросамокатах, — сказано в публикации.