Ученые выяснили, как еда влияет на активность мозга: жирная пища сказывается на памяти

Люди, регулярно потребляющие жирную пищу, тормозят работу своего мозга. Фастфуд отрицательно сказывается на памяти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Северной Каролины, транслирует New Atlas.
По сведениям ученых, употребление нездоровой пищи может поспособствовать ухудшению памяти всего за несколько дней. Дело в холецистокинин-положительных клетках, которые затормаживают ритм нейронов. Проведенный эксперимент доказал, что даже четыре дня питания жирными продуктами снижают доступность глюкозы в мозге.
«Удивило то, насколько быстро они меняют активность при снижении доступности глюкозы, и как этого оказалось достаточно, чтобы нарушить работу памяти», — говорится в материале.
На работу мозга также влияет и количество сна. Так, по данным ученых, у 14% людей с бессонницей развились когнитивные нарушения или деменция. Нарушение сна старит мозг.