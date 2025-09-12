Ученые выяснили, как еда влияет на активность мозга: жирная пища сказывается на памяти

По сведениям ученых, употребление нездоровой пищи может поспособствовать ухудшению памяти всего за несколько дней. Дело в холецистокинин-положительных клетках, которые затормаживают ритм нейронов. Проведенный эксперимент доказал, что даже четыре дня питания жирными продуктами снижают доступность глюкозы в мозге.