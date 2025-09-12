Аналитик Слебода назвал шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше фарсом

«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют», — пояснил эксперт.