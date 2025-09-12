Аналитик Слебода назвал шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше фарсом

Как заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода, реакция на инцидент с беспилотниками в Польше отличается: если Европа и Украина раздувают вокруг него шумиху, то США сохраняют спокойствие.
«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют», — пояснил эксперт.
Кроме этого, аналитик выявил противоречия между заявлениями европейских и украинских официальных лиц о польском инциденте с дронами и их же публикуемыми данными. Слебода подчеркнул, что беспилотники, которые Варшава называет «российскими», выглядят неповрежденными, несмотря на утверждения о том, что они были «сбиты средствами ПВО».
Ранее обозреватель KP.RU Александр Гришин перечислил пять причин, почему киевским властям выгодна провокация с дронами в Польше.