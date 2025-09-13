Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Куприянов день 13 сентября на Журавлиное вече

Собрали приметы и запреты на 13 сентября, когда празднуют Куприянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. В народе принято отмечать Куприянов день. Вместе с тем есть еще одно название — Журавлиное вече. Считалось, что в названную дату журавли выбирают вожака и определяют путь своего перелета.

Что нельзя делать 13 сентября.

Не рекомендуется устраивать конфликты, ругаться. Подобное может обернуться неудачами. Запрещено давать деньги в долг. Предки верили, что это грозит финансовыми сложностями. На указанный день не стоит панировать поездки на дальние расстояния.

Что можно делать 13 сентября.

По традиции, с 13 сентября было принято собирать клюкву. Как правило, из указанной ягоды делали различные заготовки на зиму: сушили, вялили.

Согласно приметам, журавли, которые летят высоко в небе, предвещают морозную зиму. В том случае, если журавли летят спокойно, то осень будет теплой.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Тем временем Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.

Ранее Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.