Что можно и нельзя делать в Куприянов день 13 сентября на Журавлиное вече

Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. В народе принято отмечать Куприянов день. Вместе с тем есть еще одно название — Журавлиное вече. Считалось, что в названную дату журавли выбирают вожака и определяют путь своего перелета.
Что нельзя делать 13 сентября.
Не рекомендуется устраивать конфликты, ругаться. Подобное может обернуться неудачами. Запрещено давать деньги в долг. Предки верили, что это грозит финансовыми сложностями. На указанный день не стоит панировать поездки на дальние расстояния.
Что можно делать 13 сентября.
По традиции, с 13 сентября было принято собирать клюкву. Как правило, из указанной ягоды делали различные заготовки на зиму: сушили, вялили.
Согласно приметам, журавли, которые летят высоко в небе, предвещают морозную зиму. В том случае, если журавли летят спокойно, то осень будет теплой.
Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.
Тем временем Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.
Ранее Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.