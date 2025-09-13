Что можно и нельзя делать в Куприянов день 13 сентября на Журавлиное вече

Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. В народе принято отмечать Куприянов день. Вместе с тем есть еще одно название — Журавлиное вече. Считалось, что в названную дату журавли выбирают вожака и определяют путь своего перелета.