Трехлетнего ребенка из РФ внесли в украинскую базу «Миротворец»*

Ранее в списки экстремистского сайта внесли пятилетнего ребенка из РФ. Его обвиняют в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и «сознательное нарушение госграницы». Вместе с ним по таким же обвинениям в базу данных внесли еще нескольких детей в возрасте 11 лет.