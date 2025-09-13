Трехлетнего ребенка из РФ внесли в украинскую базу «Миротворец»*

Трехлетнего мальчика из Российской Федерации внесли в украинскую базу «Миротворец»* в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте говорится, что родившийся 9 июня 2023 года Тимур сознательно нарушил государственную границу Украины, передает агентство.
Подросток 14-ти лет, сын участвующего в спецоперации российского офицера, попал в базу данных сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные с сайта организации. Также его заподозрили в публичной поддержке СВО.
Ранее в списки экстремистского сайта внесли пятилетнего ребенка из РФ. Его обвиняют в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и «сознательное нарушение госграницы». Вместе с ним по таким же обвинениям в базу данных внесли еще нескольких детей в возрасте 11 лет.
Режиссер Жора Крыжовников, который снял сериалы «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», также оказался в базе данных сайта «Миротворец»*. Его обвинили в «незаконной коммерческой деятельности» из-за работы продюсером на съемках сериала «Ваша честь» в Крыму.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.